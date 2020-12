Dès mercredi 16 décembre, le Depist-car du CHU de Liège ne se trouvera plus sur le parking de l'hôpital liégeois, mais sur celui du Country Hall, non loin du centre hospitalier, a indiqué dimanche le CHU de Liège. Ce déménagement vers le parking de la salle de sport et de spectacle du Country Hall, est justifié par les travaux actuellement en cours au CHU."À partir de ce 16 décembre, les tests seront effectués par le personnel du CHU sur la grande zone de parcage du Country Hall mis gratuitement à disposition. Le déménagement n'altère en rien les dépistages déjà programmés avec rendez-vous confirmés. Les patients seront prévenus par SMS de la nouvelle localisation", a indiqué dimanche le CHU de Liège. "Ce déménagement est important pour nous car les travaux sur les parkings ont commencé et nous avons besoin de cet espace", explique Anne-Catherine Geurts, responsable mobilité du CHU de Liège. "¿Au Country Hall, notre 'Depist-Car' profitera de plus d'espace et ne provoquera plus de problème de circulation près des urgences", précise le Dr Sandra Delcourt, responsable des centres de prélèvements. Les opérateurs publics du Country Hall, l'ADEPS et la Société de Gestion du Bois-saint-Jean, se réjouissent de cette collaboration avec le CHU. "Avec l'ADEPS, nous sommes très heureux de ce partenariat 'public-public', mis en place dans le cadre de la crise sanitaire", explique Christian Pétry, gestionnaire du Country Hall. Les dépistages seront réalisés sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 12h30 à 16h30. Un SMS sera envoyé à chaque patient, 48 heures avant son rendez-vous, afin de lui rappeler l'heure, la date et le lieu de dépistage. (Belga)