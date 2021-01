Le Dr Fauci soulagé de ne plus avoir à contredire Trump

L'immunologue américain Anthony Fauci, conseiller de la présidence des Etats-Unis sur la pandémie, a confié jeudi être soulagé de ne plus avoir à contredire Donald Trump.Au lendemain de l'investiture de Joe Biden, le directeur de l'institut national des maladies infectieuses a fait son retour dans la salle de presse de la Maison Blanche. Très présent face aux journalistes aux débuts de la pandémie, il avait été tenu à l'écart ces derniers mois par l'administration républicaine. "J'ai toujours tout dit, et ça m'a parfois créé des problèmes", a-t-il reconnu. "Certains propos me mettaient mal à l'aise parce qu'ils n'étaient pas fondés sur la science", a poursuivi cet expert de 80 ans, qui jouit d'une très grande popularité dans le pays. Il a précisé avoir été notamment gêné par le soutien apporté en mars par Donald Trump à l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludéen qui s'est avéré n'avoir aucune efficacité contre le virus. "Je n'ai pris aucun plaisir à contredire le président", a-t-il assuré jeudi. "Et on n'avait pas vraiment l'impression que l'on pouvait s'exprimer sans faire face à des répercussions". "L'idée de pouvoir venir ici, parler de ce que l'on connaît, des preuves, de la science, est un sentiment libérateur". (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.