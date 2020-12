Trois rencontres figuraient samedi au programme de la journée d'alignement de la Belgian Men Hockey League, permettant aux 14 équipes de division d'Honneur masculine, d'aborder dimanche la dernière journée du 1er tour avec chacune 12 matchs joués à leur compteur. Parmi celles-ci, le Dragons a assuré sa place dans le top 8 au terme de cette 1re phase du championnat en s'imposant 2-1 face au Racing. Les Ucclois se déplaceront donc dimanche à Lierre pour tenter de déloger l'Herakles de cette position, soit le 8e et dernier ticket pour le 2e tour du haut donnant accès aux play-offs pour le titre.Le duel de Brasschaat s'est joué aux penalty-corners (pc). Les hommes de Craig Felton étaient menés 1-0 à la mi-temps après un but d'Henri Raes sur suite de pc (26e). L'Australien Luke Noblett transformait ensuite le 2e pc du Dragons pour doubler l'avance des Anversois (48e), avant que Conor Harte ne fasse parler la puissance de son sleep en permettant aux Rats de réduire le score à 4 minutes du terme (66e). Pendant ce temps, l'Herakles de Nicolas De Kerpel n'a connu aucune difficulté à revenir avec les trois points de Liège en battant la lanterne rouge de l'Old Club 1-7, si bien que les Lierrois dépassent à présent le Racing d'un point à la 8e place du classement. La victoire sera donc obligatoire pour les Bruxellois dimanche à Lierre s'ils veulent arracher une place dans le top 8. Un partage pourrait par contre profiter au Braxgata, à condition que celui-ci remporte son derby anversois contre le Beerschot. Notons encore la nette domination du Waterloo Ducks samedi à Namur (1-7), permettant aux hommes de Jean Willems de retrouver leur 2e place au classement, 2 unités devant l'Orée et 3 devant le Léopold, avant d'accueillir dimanche l'Old Club. (Belga)