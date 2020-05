Suzy Collard, présidente de la Fédération des services d'aide aux justiciables de Wallonie-Bruxelles, déplore la négation du droit de visite aux détenus dans les prisons, sujet qui n'a pas été abordé dans les mesures annoncées de déconfinement, rapporte La Dernière Heure lundi."Si les citoyens peuvent à nouveau recevoir des proches, ce devrait aussi être un droit pour les détenus. Cela nécessiterait bien sûr des mesures de précaution, mais on autorise bien, à nouveau, les visites dans les maisons de repos", signale Suzy Collard. Elle note que cela fait deux mois que les détenus sont "en rupture de contacts directs avec leur conjoint, avec leurs parents, avec les enfants", ce qui crée des "dégâts psychologiques". Pour Suzy Collard, le crédit téléphone de 20 euros octroyé aux détenus ne comble en rien le manque de contacts. Ni les communications visuelles via des tablettes mises à disposition par des directions de prisons. Pour la présidente de la Fédération des services d'aide aux justiciables de Wallonie-Bruxelles, il faudrait lâcher du lest. Toutefois elle admet qu'il ne faudrait pas ouvrir les portes sans précautions: "Le masque devra être obligatoire. Il faudra du gel hydroalcoolique pour les visiteurs. Gérer les files d'attente à l'entrée des prisons en respectant les distances. Peut-être faudrait-il limiter le nombre de visites, en s'appuyant sur un ordre alphabétique des détenus", avance-t-elle. Les gardiens affirment que ce sujet est discutable et porté lors des réunions du comité supérieur de concertation, mais que le feu vert doit venir du gouvernement. (Belga)