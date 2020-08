Lionel Messi ne peut pas quitter le FC Barcelone gratuitement. La Liga espagnole, l'organisateur du championnat d'Espagne, a déclaré dimanche dans un communiqué que l'Argentin est tenu par son contrat qui s'achève le 30 juin 2021. Barcelone a convenu contractuellement que le joueur vedette ne peut partir avant cette date que pour 700 millions d'euros."En ce qui concerne les différentes interprétations (certaines contradictoires les unes par rapport aux autres) publiées ces derniers jours dans différents médias, liées à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone, LaLiga juge opportun de clarifier qu'une fois le contrat du joueur avec son club : le contrat est actuellement en vigueur et comporte une "clause de résiliation" applicable au cas où Lionel Andrés Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels. Conformément à la réglementation en vigueur, et suivant la procédure correspondante dans ces cas, LaLiga n'effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s'il n'a pas préalablement payé le montant de ladite clause, peut-on lire dans le communiqué de La Liga. Plusieurs médias espagnols avaient rapporté la semaine dernière que l'Argentin pouvait quitter librement selon une clause dans son contrat. Messi veut quitter le club avant le début de la nouvelle saison. Le sextuple Ballon d'Or veut invoquer une clause de son contrat selon laquelle il peut bénéficier d'un transfert libre. Mais il aurait fallu qu'elle soit activée avant le 10 juin. Comme le championnat a été poursuivi au-delà du 30 juin, date traditionnelle de la conclusion de la saison, Messi estime qu'il faut également adapter les dates d'activation de cette clause. Le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu refuse de négocier un départ avec l'Argentin. Il souligne que Messi n'est autorisé à partir que pour 700 millions d'euros, comme le stipule son contrat. Le président sait très bien qu'aucun club ne paiera ce montant. Cependant, il ne veut pas entrer dans l'histoire comme le président qui a vendu Messi. En revanche, si Messi reste une saison de plus, il sera transféré gratuitement l'année prochaine. Messi, 33 ans, ne s'est pas présenté à Barcelone dimanche pour des tests PCR de dépistage du Covid-19 en vue de la nouvelle saison. Il ne pourra dès lors pas être présent lors de la première session d'entraînement lundi, sous la direction du nouvel entraîneur le Néerlandais Ronald Koeman. . (Belga)