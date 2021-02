Le fédéral lance, ce mercredi, un marché public qui permettra de sélectionner des projets de soutien aux femmes entrepreneuses impactées par la crise de la Covid-19.À l'heure actuelle, seul un indépendant sur trois est une femme et la majorité des PME sont dirigées par des hommes. Pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat féminin et répondre aux difficultés créées par la crise, le ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval, lance ce mercredi un marché public qui permettra de sélectionner les meilleurs projets de soutien aux femmes entrepreneuses impactées par la crise sanitaire. Le marché financera 4 projets, 2 néerlandophones et 2 francophones, dotés chacun de 70.000 euros. Ils devront permettre de soutenir pendant trois ans des femmes entrepreneuses impactées par la crise dans leur processus de transition et/ou de redéploiement de leurs activités. Il peut s'agir de les accompagner dans leur numérisation, dans l'adaptation de leurs pratiques, dans leur recherche de financement ou encore dans leur reprise d'activité si elles ont dû les cesser en raison de la crise. La phase de sélection des porteurs de projets s'ouvre ce mercredi et se clôturera le 3 mars à 14h30. Un forum de questions réponses sera ouvert au public jusqu'au 20 février inclus. (Belga)