Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi portant l'octroi d'un subside salarial à certaines catégories d'employeurs du secteur de voyages dans le cadre de la crise du coronavirus, annonce le ministre fédéral de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), dans un communiqué.Cet avant-projet s'applique aux employeurs qui ont comme activité principale agent ou organisateur de voyage et qui sont assujettis aux obligations légales de protection des consommateurs en matière de vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage et qui ont souscrit une assurance obligatoire contre l'insolvabilité dans ce contexte, détaille le communiqué. Ces entreprises ont en effet dû rester ouvertes, en vertu de certaines obligations légales, sans percevoir le moindre revenu. Le nombre de travailleurs éligibles pour le subside salarial correspond au nombre de travailleurs qui exercent une fonction cruciale et correspond à 30 % du personnel employé durant l'année 2019. Le subside salarial correspond à maximum 70% du coût salarial des premier et deuxième trimestres 2021 des travailleurs, limité à 4.500 euros par mois. (Belga)