Le festival Bruxelles Babel offre un retour aux années 90 avec une expo audiovisuelle

La 35e édition du festival d'expressions artistiques pour et par les jeunes "Bruxelles Babel" invite les visiteurs à venir vivre ou revivre les années 90 à travers une exposition audiovisuelle du 7 au 10 avril, fait savoir mercredi l'organisation dans un communiqué.L'exposition, qui aura lieu au centre culturel Tour à Plomb, rassemble les créations de 120 jeunes qui "font renaître, à travers différentes capsules vidéo, les phénomènes culturels, artistiques, mais aussi sociaux de cette dernière décennie du 20e siècle", indique l'organisation. "Théâtre, musique, danse, vidéo ou arts plastiques, toutes les formes artistiques ont été mises à leur disposition pour leur permettre d'exprimer leur vision des 90's". Le parcours est divisé en différentes salles et retrace les années 90 à travers différents spectres, passant notamment par la libération de Nelson Mandela, le génocide des Tutsis au Rwanda ou encore la Marche blanche qui a eu lieu à Bruxelles en 1996. L'exposition est accessible sur réservation et son prix d'entrée est fixé à cinq euros. (Belga)

