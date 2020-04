Le festival Mithra jazz à Liège reporté en septembre

Le festival Mithra jazz à Liège a été reporté et aura lieu du 10 au 13 septembre prochains, dans les mêmes salles, ont annoncé les organisateurs vendredi soir.L'événement devait initialement se tenir du 14 au 17 mai prochains mais l'organisation a jugé plus prudent de reporter de quelques mois sa 30e édition. L'affiche a pu être reconstituée quasi à l'identique. Les tickets déjà achetés resteront valables pour les nouvelles dates sans aucune modification nécessaire. De places sont aussi mises en vente pour les nouvelles dates en septembre. "Nous demandons aux acheteurs qui ne sont pas disponibles aux dates du report, de ne pas solliciter de remboursement et ainsi de faire don du ticket à l'asbl Jazz à Liège", soulignent les organisateurs. Si cela n'est pas envisageable, ils procéderont au remboursement sur demande. (Belga)

