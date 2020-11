Le feux de forêt en Algérie font deux morts

Des feux de forêt ont fait deux morts à Tipasa, à l'ouest d'Alger, et entraîné l'évacuation d'une quinzaine de personnes dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs incendies s'étant déclarés ces dernières 24 heures à travers le pays, selon la protection civile.Les deux hommes décédés à Tipasa (nord) se sont retrouvés encerclés par des incendies alors qu'ils se trouvaient dans un poulailler, a indiqué la direction générale de la protection civile dans un communiqué publié samedi matin sur Facebook. Quinze personnes, issues de trois familles vivant à proximité des incendies, ont été évacuées, a-t-elle ajouté. Plus de 53 sapeurs pompiers et 16 camions ont été dépêchés d'Alger pour porter main forte à leurs collègues de Tipasa, où les feux, qui se sont déclarés vendredi soir, n'étaient toujours pas maitrisés samedi matin à cause de vents violents. Plusieurs incendies ont été signalés ces dernières 24 heures dans 10 wilayas (préfectures) du nord du pays. Aucune information n'a été donnée quant à leur origine. La préfecture de Tipasa avait annoncé en septembre avoir enregistré, durant l'été 2020, son "plus lourd bilan" de dégâts occasionnés par des feux de forêts depuis 2010, avec des pertes estimées à près de 900 hectares de végétation. Plusieurs pyromanes avaient été arrêtés en août à la suite de violents incendies qui ont détruit en Algérie plusieurs milliers d'hectares de forêts ces derniers mois, avec en moyenne 20 sinistres recensés par jour, selon les autorités. Chaque année le pays est touché par des feux de forêt. En 2019, 21.048 hectares sont partis en fumée entre le 1er juin et le 31 octobre. (Belga)

