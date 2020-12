Le film belge "Fils de plouc" en première mondiale au festival de Sundance aux Etats-Unis

La comédie belge "Fils de Plouc" (ou "Mother Schmuckers" à l'international) des frères Lenny et Harpo Guit sera proposée en première mondiale au festival de Sundance aux Etats-Unis dans la section "Midnight", ont annoncé les organisateurs mardi. Raccourci par rapport aux précédentes éditions, l'événement se tiendra en ligne du 28 janvier au 3 février, mais aussi via des projections organisées dans des drive-in et des petits cinémas indépendants."Fils de plouc" est le premier long métrage de Lenny et Harpo Guit, récompensés à plusieurs reprises au festival du court métrage de Bruxelles. Le casting du film comprend notamment Maxi Delmelle et Harpo Guit, Claire Bodson, Toni d'Antonio, Habib Ben Tanfous ou encore Mathieu Amalric. L'histoire se déroule dans le Bruxelles contemporain et s'intéresse à deux frères "sublimement stupides et qui ne s'ennuient jamais". Ils ont 24 heures pour retrouver le chien de leur mère et éviter d'être mis à la porte. Le film est produit par la société de production namuroise Roue Libre. "Fils de Plouc" a bénéficié des aides du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que du "Tax Shelter". La section "Midnight" du festival américain, dédiée au cinéma de genre, proposera pour la première fois un film majoritairement belge francophone. Fondé notamment par l'acteur Robert Redford, le festival de Sundance est réputé pour sa faculté à repérer les futurs talents ("Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino, Damien Chazelle avec "Whiplash"). Il se tient traditionnellement en janvier et février dans les montagnes de l'Utah. (Belga)

