Le fondateur d'Agalev, Luc Versteylen, est décédé à l'âge de 93 ans

Luc Versteylen, le fondateur du parti écologiste flamand Agalev, est décédé mercredi à l'âge de 93 ans, a fait savoir la présidente de Groen, Meyrem Almaci, sur Twitter dans la soirée. M. Versteylen était prêtre à l'origine, mais il s'est ensuite consacré à l'activisme vert.M. Versteylen est né le 11 septembre 1927 à Borgerhout en province d'Anvers. Dans sa jeunesse, il a été brièvement membre d'un groupuscule flamand lié au fascisme. M. Versteylen a admis cette participation, mais a toujours nié avoir été membre de l'aile active dans la collaboration. En 1945, à l'âge de 18 ans, il rejoint les Jésuites jusqu'à être ordonné quatorze ans plus tard. Dans les années 70, M. Versteylen s'est profilé comme activiste, menant en 1976 au lancement d'un mouvement écologiste flamand "Anders gaan leven", mieux connu sous le nom Agalev. Plus tard, M. Versteylen a pris ses distances, ne reconnaissant plus ses principes de base dans ce qui a évolué en véritable parti politique. Il s'est alors retiré dans la "Brouwerij van Viersel", une communauté de réflexion. En 2011, l'homme a été accusé d'abus sexuel au sein de cette communauté, mais les accusations ont été finalement été rejetées par le procureur général d'Anvers. A noter que le fondateur d'Agalev a été récompensé à plusieurs reprises pour ses actions par l'attribution de prix locaux. "Toute sa vie a été sous le signe de l'engagement, nous souhaitons à tous ses proches beaucoup de force", a commenté la présidente de Groen Meyrem Almaci sur Twitter. (Belga)

