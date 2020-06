La Ligue de football professionnel française (LFP) a autorisé vendredi l'ouverture d'une période de transferts de joueurs entre clubs français dès ce lundi 8 juin. Il est notamment destiné à permettre aux clubs de rééquilibrer leurs comptes financiers avant la fin de la saison 2019-2020 fixée au 30 juin.Habituellement le mercato international débute le 1er juillet et s'achève le 31 août pour la plupart des championnats européens. Mais la LFP précise dans son communiqué : "un prochain Conseil d'Administration fixera l'ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes." Les championnats professionnels français de Ligue 1 et Ligue 2 ont été arrêtés définitivement le 30 avril en raison de la pandémie de Covid-19. . (Belga)