Les première et deuxième divisions néerlandaises de football resteront suspendues jusqu'au 1er juin au moins, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte mardi lors d'une conférence de presse au sujet des mesures complémentaires prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.La 'Eredivisie' (D1) et la 'Eerste divisie' (D2) sont à l'arrêt depuis le 12 mars. Dans un premier temps, la suspension portait jusqu'au 6 avril. Les mesures supplémentaires s'appliquent à tous les clubs sportifs. Beaucoup de fédérations sportives ont déjà mis un terme à leur saison en raison de la pandémie. Les fédérations de hockey et de tennis veulent encore conclure leurs compétitions. Les championnats nationaux de cyclisme sont toujours programmés en juin. (Belga)