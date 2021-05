L'instauration de la limite de vitesse à 30 km/h sur la majeure partie du territoire bruxellois le 1er janvier dernier s'est traduite par une forte diminution du nombre d'accidents et de victimes, a indiqué vendredi la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt."Cela se traduit par une première baisse du nombre d'accidents (graves). Il est encore trop tôt pour des conclusions définitives et nous savons de l'expérience des villes étrangères qui nous précèdent que l'évolution se poursuivra encore au fil du temps, mais cela montre déjà que Ville 30 est une étape importante vers une ville sûre et conviviale, avec moins de morts et de blessés sur la route", affirme la ministre Groen dans un communiqué. Les données de Bruxelles Mobilité récoltées par les caméras LIDAR montrent des réductions de 7% à 19% des vitesses moyennes pratiquées sur l'ensemble des axes, qu'il s'agisse de ceux à 30 km/h ou 50 km/h. Les mesures de vitesse effectuées par les radars-tronçons confirment ces tendances, selon la ministre. "Cette réduction de vitesse moyenne n'a pas d'impact sur les temps de parcours. Bruxelles Mobilité constate toujours des temps de parcours identiques, voire légèrement inférieurs en fonction des périodes", ajoute Mme Van den Brandt. En corollaire, une réduction du nombre d'accidents pour ce premier trimestre de 2021: 635 accidents contre 814 si on compare avec le premier trimestre de 2020. Pour éviter le biais "confinement", on peut également comparer ces chiffres au dernier trimestre de 2020 à savoir 708 accidents recensés. Cette diminution se marque également pour les accidents graves. Le nombre de personnes décédées sur place ou grièvement blessées pendant les trois premiers mois de l'année n'a jamais été aussi bas ces cinq dernières années: 30 victimes, dont deux morts, pour une moyenne de 44,2 ces cinq dernières années. Ce chiffre était de 38 au dernier trimestre 2020, en période de confinement. (Belga)