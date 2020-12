Le gouvernement wallon et les opérateurs mobiles Orange Belgium, Proximus et Telenet renouvellent leur accord conclu en 2016 pour redéployer le très haut débit en Wallonie, annoncent-ils jeudi. Les opérateurs s'engagent à nouveau à renforcer leurs investissements à hauteur de 11 millions d'euros sur deux ans.Ces investissements serviront à améliorer la connectivité et contribueront au développement socio-économique de la Région wallonne, des communes, des CPAS et des provinces. Le gouvernement wallon s'engage de son côté à mettre en place un cadre fiscal, législatif, réglementaire et administratif qui contribuera à améliorer la connectivité du territoire. Afin d'inscrire les communes, les CPAS et les provinces dans la même dynamique, la Région wallonne contribuera, avec les opérateurs, à financer des projets locaux de transformation numérique, d'administration en ligne au bénéfice des citoyens, de numérisation des outils, à hauteur d'un minimum de 10 millions d'euros supplémentaires. Il s'agit également de moderniser l'architecture informatique des pouvoirs locaux et de former leurs agents au numérique. "La connectivité constitue la fondation de toutes les initiatives de transformation numérique, tant pour les entreprises que le secteur public ou encore le citoyen", déclare le ministre wallon de l'Economie Willy Borsus. "Une politique ambitieuse de déploiement du haut débit mobile doit s'accompagner de mesures visant à favoriser les investissements des opérateurs dans leur réseau sur l'ensemble du territoire." (Belga)