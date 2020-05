Le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, prévu le 2 août à Budapest, se déroulera à huis clos s'il a lieu, ont indiqué vendredi les organisateurs du Grand Prix. Cette annonce fait suite à la décision du gouvernement hongrois d'interdire les événements rassemblant plus de 500 personnes jusqu'au 15 août, en raison de la pandémie de coronavirus."L'équipe du Hungaroring a attendu jusqu'au tout dernier moment et nous sommes en contact permanent avec les détenteurs des droits internationaux, mais il est maintenant claire que nous ne pourrons pas organiser le 35e Grand Prix de Hongrie de Formule 1 devant public malgré nos efforts", indique un communiqué des organisateurs publié sur le site officiel de la F1. "Nous étions ouverts à toutes les solutions pour que le Grand Prix se déroule cette année et hier, il est devenu claire que la seule solution était un huis clos. Nous continuons à travailler avec les promoteurs internationaux pour trouver la meilleure solution possible". Bouleversée par la pandémie de Covid-19, la saison de Formule 1 devrait débuter le 5 juillet par le GP d'Autriche, à huis clos. (Belga)