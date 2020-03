Les chances que la 108e édition du Grand Prix de l'Escaut cycliste se déroule le mercredi 8 avril sont faibles. L'organisateur Jack Vissers dit qu'il n'a pas encore pris de décision mais craint que la possibilité de disputer sa course entre Terneuzen et Schoten soit très, très faible. L'année dernière, la victoire était revenue au Néerlandais Fabio Jakobsen."Si nous allons courir le 8 avril, c'est la question à un million", a lancé Vissers. "Je pense que le bon sens et l'actualité disent que notre course ne pourra pas se dérouler. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise. Nous allons attendre et voir. Avec notre organisation faîtière Flanders Classics, nous examinons ce que le gouvernement va déterminer. Bien entendu, nous nous concentrerons également sur l'intérêt social. Une course cycliste est importante pour beaucoup, mais il y a maintenant beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes. Il est peut-être irresponsable de rassembler quelques milliers de personnes à Schoten ou le long du parcours. Du fond du coeur, je dis que nous n'allons pas nous organiser". "Si même le Tour d'Italie n'a pas lieu, je ne pense pas que les classiques du cyclisme flamand soient également courues", a poursuivi Jack Vissers. "L'attente d'une nouvelle date est une autre question. À une époque, le GP de l'Escaut était organisé au mois de septembre, en même temps que la foire de Schoten. Mais cela va se bousculer dans le calendrier. Des compétitions sont déjà prévues et les championnats du monde s'annoncent également. Toutefois, ce problème se posera plus tard, lorsque nous serons sûrs de ne pouvoir organiser le GP de l'Escaut le mercredi 8 avril". (Belga)