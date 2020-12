La société Deltrian International de Fleurus a été retenue pour fournir 100.000 masques chirurgicaux au Centre hospitalier Epicura. Le groupe hospitalier, notamment implanté à Mons-Borinage, entend miser sur un circuit court en termes de développement durable et d'approvisionnement.Le groupe Epicura entend renforcer sa sécurité d'approvisionnement en masques chirurgicaux en misant sur un fournisseur proche géographiquement. La production des masques commandés par le groupe hospitalier a débuté chez Deltrian International à Fleurus et la première livraison est prévue dans les prochains jours dans les implantations du groupe hospitalier à Ath et à Mons-Borinage. "Ces masques présentent deux avantages principaux", ont indiqué lundi les instances du groupe hospitalier dans un communiqué. "Epicura est soucieuse du développement durable et privilégie, lorsque c'est possible, les circuits courts et l'économie locale. Deltrian a doublé sa capacité de production et est maintenant équipé de quatre lignes fonctionnelles uniquement dédiées aux masques citoyens et chirurgicaux." (Belga)