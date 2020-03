Le groupe irlandais Ryanair s'attend à ne pouvoir opérer de vols ni en avril ni en mai à cause de la pandémie actuelle de coronavirus, indique-t-il mardi dans une lettre ouverte adressée à ses clients. Il s'appuie sur l'expérience en Chine qui suggère qu'une période de trois mois est nécessaire pour contenir et réduire la propagation du virus. La reprise des vols dépendra en tous les cas de l'avis des autorités gouvernementales et Ryanair assure qu'il s'y conformera.Dans toute l'Europe, les gouvernements ont imposé des restrictions sans précédent à la circulation des citoyens. Cela a touché en particulier le secteur aéronautique avec un ciel européen qui s'est peu à peu fermé à tous, sauf à un nombre infime de vols de rapatriement, rappelle-t-il. Le groupe Ryanair, qui inclut la compagnie à bas coûts du même nom ainsi que Buzz, Lauda et Malta Air emploie 18.000 personnes. Il s'attend à ce que la plupart de ses avions soient cloués au sol dès ce mardi. Il a néanmoins proposé ses services à l'ensemble des gouvernements européens pour assurer des vols de rapatriement et des vols essentiels à la circulation de médicaments vitaux, d'équipements de protection individuelle et, si nécessaire, de denrées alimentaires d'urgence. Les passagers dont le vol a été annulé dans les semaines à venir seront contactés par courriel dans les quinze jours. Le groupe demande en outre de la patience aux clients car, pour respecter une certaine distanciation sociale, il a dû réduire de 50% le nombre de travailleurs présents dans les services administratifs. Ceux-ci se concentreront d'abord sur les vols de rapatriement. Les voyageurs sont dès lors invités à ne pas contacter les différentes compagnies par téléphone. (Belga)