En raison du Covid-19, le hall sportif de Basse-Enhaive va être réquisitionné afin d'y installer dès jeudi un centre pour sans-abri, a indiqué mercredi la Ville de Namur lors d'une conférence en comité restreint. Parallèlement, les abris de nuit actuels vont être fermés."Nous ne pouvons plus, raisonnablement, héberger les sans-abri dans nos deux abris de nuit", a expliqué le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, pointant la trop forte promiscuité entre les occupants. "Une septantaine de lits individuels vont donc être disposés au hall de Basse-Enhaive, de manière suffisamment espacée pour respecter les mesures de précaution et de distanciation sociale." Les douches et sanitaires seront accessibles en permanence. Les repas du matin et du midi y seront aussi délivrés gratuitement. Préparés par le Resto du Coeur, ils seront distribués par les agents du CPAS, de la Ville et par des associations, à tour de rôle. La laverie de la Petite Buwée leur restera accessible quatre jours par semaine. La commune a aussi revu son règlement concernant les mariages. Seuls les mariés et deux témoins peuvent être présents. L'assemblée autorisée pour les funérailles est désormais réduite à dix personnes maximum au lieu de 20. "Toutes les mesures concernant le télétravail seront également de stricte application", a encore souligné le bourgmestre. La séance du conseil communal prévue à la fin du mois n'aura pas lieu. Seuls les chefs de groupe seront réunis pour être informés. (Belga)