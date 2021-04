Le Japon a relevé jeudi son objectif de réduction de ses émissions de CO2 à 46% à l'horizon 2030 par rapport à leurs niveaux de 2013, contre une cible précédente de 26%, a annoncé le Premier ministre Yoshihide Suga."Nous voulons baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 46% dans l'année fiscale 2030 (démarrant le 1er avril 2030, NDLR) comparé à l'année fiscale 2013", a déclaré M. Suga lors d'une réunion. Cette annonce de la troisième économie mondiale est intervenue peu avant le début d'un sommet virtuel mondial sur le climat organisé par les Etats-Unis, lesquels devraient également se doter d'un nouvel objectif plus ambitieux en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le Japon était en 2019 le cinquième plus gros pays émetteur de CO2 au monde, derrière la Chine, les Etats-Unis, l'Inde et la Russie, selon la plateforme en ligne Global CO2 Atlas. L'archipel nippon est toujours très dépendant des énergies fossiles (gaz naturel qu'il importe sous forme liquéfié, et charbon notamment), d'autant qu'il limite grandement son recours à l'énergie nucléaire depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. M. Suga avait annoncé l'an dernier un objectif de neutralité carbone à horizon 2050 pour le Japon, s'alignant ainsi sur le calendrier de l'Union européenne, mais sans avoir encore détailler plusieurs grandes étapes pour y parvenir. Le Japon compte réviser prochainement sa feuille de route énergétique à horizon 2030. Il devrait significativement relever la part des énergies renouvelables dans sa production d'électricité, actuellement fixée à 22-24% à cette échéance. Une quarantaine de chefs d'Etat, dont le Chinois Xi Jinping, le Russe Vladimir Poutine ou encore le Français Emmanuel Macron, doivent participer au sommet sur le climat organisé jeudi et vendredi par le président américain Joe Biden, dont la lutte contre le réchauffement climatique est l'un des grands axes de son programme politique. Mercredi, l'Union européenne s'est engagée à une réduction nette d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. (Belga)