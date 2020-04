Le KV Ostende, recalé en première instance dans sa demande d'une licence pour le football professionnel en Belgique, a indiqué dimanche sur Twitter qu'il espère que la reprise tant attendue du club sera réalisée et remercie ses supporters et sympathisants pour leurs initiatives."Nous sommes ravis de voir que les ventes aux enchères et les collectes de fonds créent un sentiment d'unité parmi le club, les (anciens) joueurs et les ambassadeurs", a écrit le KVO sur Twitter. "Sous le slogan 'chaque détail compte'. Ces éléments ne suffiront pas à sauver le club, mais ils créent une communauté louable." "Nous supposons encore que la reprise du club se fera. Et si c'est le cas, cet argent ira immédiatement à trois acteurs: la formation des jeunes, les projets sociaux et les supporters. Ces trois choses sont très importantes dans toute cette histoire. Allez, KV!" La reprise du club par le groupe américain PMG n'a pu se faire car l'accord avec Alychlo, la société d'investissements de l'ancien président Marc Coucke, n'a pu être trouvé. Ostende a terminé son message en remerciant Franck Berrier, Sebastien Siani, l'association des supporters Kustboys, Guga Baul, Luc Zeebroek, Martin Heylen, Sebastiaan Dewaele et Birger Verstraete "pour rendre cela possible". Le KV Ostende n'a pas reçu sa licence pour le football professionnel par l'Union belge, au même titre que six autres clubs. Le club a fait appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS), qui doit se prononcer le 10 mai. L'assistant Franck Berrier a lancé une cagnotte en ligne qui a déjà reçu le soutien notamment d'anciens joueurs comme Sébastien Siani, Fernando Canesin et Didier Ovono. Samedi, Edin Dzeko, attaquant bosnien de l'AS Rome et compatriote de l'entraîneur côtier Adnan Custovic, a lui aussi apporté son aide au club en mettant aux enchères le maillot qu'il portait contre La Gantoise en 16e de finale aller de l'Europa League. (Belga)