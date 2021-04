À une journée de la fin des play-offs de la Belgian Men Hockey League, le Léopold a perdu son statut de leader du groupe A après sa défaite 2-3 à domicile face à La Gantoise. Cette dernière remplace l'équipe uccloise en tête du classement de la poule après 5 journées, alors que le Dragons, vainqueur 1-4 au Racing, dépasse également l'équipe uccloise, qui devra impérativement s'imposer dimanche prochain au Racing pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Dans l'autre groupe, Waterloo Ducks et Orée possèdent déjà leur ticket pour les demies.À l'avenue Dupuich, le Léopold, revenu dimanche dernier d'Amsterdam avec la médaille de bronze en EHL, s'est heurté au bloc défensif mis en place par Pascal Kina, le coach, et son fils Antoine, le milieu de terrain des Red Lions replacé au centre de la défense gantoise. Blaise Rogeau a donné l'avance aux Buffalos par deux fois en première mi-temps (11e et 27e), entrecoupé par l'égalisation d'Arthur Verdussen en début de 2e quart-temps. Guillaume Hellin a ensuite accentué l'écart avant la pause (1-3, 27e). Tom Degroote eut beau relancer le Léo sur pc dans le 3e quart (44e), mais les hommes de Robin Geens ont péché par excès de précipitation en fin de partie. Avec la défaite 1-4 du Racing devant le Dragons au Fort Jaco, La Gantoise (24 pts), le Dragons (23) et le Léopold (22) se tiennent en 2 unités avant le dernier week-end qui sera décisif pour la qualification en demi-finales. Au programme, La Gantoise accueillera le Dragons et le Léopold tentera de se qualifier au Racing, qui n'a lui plus rien à jouer (12 pts). Dans la poule B, le Waterloo Ducks, vainqueur 4-5 au Beerschot, et l'Orée qui s'est imposé 4-8 à Louvain, sont d'ores et déjà qualifiés pour le Final 4. Au classement, les Canards totalisent 27 unités, devant l'Orée (24), tandis que le Beerschot (15) et Louvain (12) sont éliminés de la course au titre. En play-downs, les trois vainqueurs du jour sont quasi assurés de conserver leur place en division Honneur. L'Herakles a remporté son derby anversois contre l'Antwerp 6-3 et reste en tête du classement avec 25 points. Le Braxgata, victorieux 8-1 de Namur, suit avec 24 unités, devant le Daring (20) qui est allé prendre les 3 points à l'Old Club de Liège (1-3). L'Antwerp (12 pts) bénéficiera lui sans doute de la modification du règlement sportif qui est proposée aux clubs après l'annulation des championnats de D1 et D2. Namur (3 pts) et l'Old Club (1) seraient donc les deux seuls descendants et il n'y aurait aucun montant. Décision le 11 mai prochain lors d'une assemblée générale extraordinaire. (Belga)