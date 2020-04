La méga-fusion des sociétés de livraisons de repas néerlandaise Takeaway.com et britannique Just Eat pourra devenir réalité. L'autorité de la concurrence britannique CMA a en effet donné son feu vert à la reprise par la première société de la seconde, estimant que les consommateurs ne seraient pas désavantagés par cette opération.La crainte était que la fusion de Just Eat and Takeaway ne donne aux Britanniques moins de choix et qu'elle puisse entraîner une hausse des prix. Mais ces scénarios ne sont finalement pas très réalistes, conclut l'autorité de marché, après un examen approfondi des piles de documents commerciaux des deux sociétés. Sans ce rachat de Just Eat, Takeaway n'offrirait probablement pas ses services au Royaume-Uni, conclut le CMA. La fusion vise à créer l'une des plus grandes sociétés de livraisons de repas au monde. Mais le chemin vers la prise de contrôle a toutefois été long et semé d'embûches. Takeaway a ainsi été le premier parti à frapper à la porte des Britanniques, et a également obtenu le soutien du conseil. Plus tard, l'investisseur technologique Prosus a également manifesté son intérêt. Cela a conduit à une bataille dans laquelle les deux parties ont dû augmenter leurs offres. (Belga)