Le traditionnel tournoi de tennis ATP Finals, anciennement appelé Masters, se jouera à huis clos, en raison de la pandémie de coronavirus, en novembre à Londres, ont annoncé les organisateurs après avoir publié un nouveau calendrier vendredi.Comme chaque année, le tournoi permettra aux huit meilleurs joueurs de simple et aux huit meilleures paires de double de s'affronter, et se tiendra à l'O2 Arena de la capitale britannique du 15 au 22 novembre. L'ATP précise que cette décision a été prise conformément aux directives du gouvernement britannique, tout en espérant que certains fans pourront tout de même assister au tournoi. "L'ATP garde l'espoir que les fans seront autorisés à revenir dans les stades avec une certaine distanciation sociale, après qu'une série d'événements pilotes auront eu lieu au Royaume-Uni plus tard cette année" peut-on lire dans la déclaration. L'édition 2020 sera la dernière à se dérouler à Londres avant que l'événement ne se déplace à Turin l'an prochain. L'Open d'Italie à Rome a été avancé d'une semaine au 14 septembre, tandis que l'Open de Hambourg, initialement prévu pour la mi-juillet, a été décalé du 19 au 27 septembre, la semaine précédant Roland Garros. Le tournoi de Hambourg se jouera dans le célèbre stade Rothenbaum qui a été rénové et dispose d'une capacité de 10 000 places. Mais le nombre de spectateurs autorisés devrait être réduit en raison des mesures de distanciation sociale prises en Allemagne. Le calendrier provisoire révisé comprend également des tournois à Saint-Pétersbourg, Moscou, Anvers, Vienne et Sofia, tandis que le Masters de Paris se déroulera du 2 au 8 novembre. "Le tennis commence à retrouver son chemin et, bien que nous devions avant tout veiller à la santé et à la sécurité de toutes les personnes concernées, nous espérons pouvoir conserver ces compétitions et terminer la saison en beauté", a déclaré le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi. La saison ATP devrait reprendre le 22 août avec le Masters de Cincinnati qui a été déplacé de Cincinnati à New York, avant l'US Open, et se tiendra du 31 août au 13 septembre. De leur côté les rencontres féminines de la WTA ont repris à Palerme, en Italie, le 3 août. (Belga)