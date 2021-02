Les Red Flames affronteront les Pays-Bas en match amical le jeudi 18 février au stade Roi Baudouin à Bruxelles, et non à Louvain comme initialement prévu, a indiqué la fédération belge de football jeudi."Ce changement de stade s'est imposé car Oud-Heverlee Louvain a été contraint de devoir effectuer des travaux au niveau de son terrain. Celui-ci n'est en effet pas dans un état optimal en raison de la succession rapide des matches et du mauvais temps", explique l'Union belge. "Vu les conditions climatiques que nous connaissons à l'heure actuelle, ces travaux ont pris du retard et il est devenu nécessaire pour nous de trouver un autre stade". Après le match contre les Pays-Bas, l'équipe nationale féminine de football affrontera l'Allemagne le 21 février à Aix-la-Chapelle. Enfin, les Lionnes Oranges affronteront les Allemandes le mercredi 24 février à Venlo. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre de la campagne "Three Nations, One Goal". Avec cette campagne, les trois pays mettent en avant leur candidature à l'organisation de la Coupe du monde de football féminin en 2027. (Belga)