Un match du tournoi de reprise du Championnat nord-américain de football (MLS) entre D.C. United et le FC Toronto, où évolue Laurent Ciman, prévu dimanche, a été reporté en raison de deux cas suspects de coronavirus chez des joueurs, a annoncé la ligue.Les résultats des tests de samedi pour les deux équipes ont fait apparaître un premier test positif chez un joueur, qui doit encore être confirmé, et un autre cas suspect. D'autres tests doivent être effectués dimanche pour confirmer ou non ces cas. Le report de ce match est le dernier coup dur en date pour la MLS, qui a repris cette semaine après quatre mois d'arrêt en raison de la pandémie. "La santé de toutes les personnes concernées par la reprise du tournoi 'MLS is back' reste la priorité absolue, donc nous continuerons à prendre des décisions en conséquence", a souligné la ligue dans un communiqué. Deux équipes, le FC Dallas et Nashville, ont été obligées de déclarer forfait en raison des nombreux cas de COVID-19 parmi les joueurs et membres de l'encadrement. L'attaquant mexicain du Los Angeles FC Carlos Vela, l'un des joueurs vedettes du championnat, a quant à lui préféré ne pas participer au tournoi. En attendant d'éventuellement pouvoir reprendre le cours de son championnat, suspendu après deux journées depuis mi-mars, la MLS a opté pour l'option "bulle" pour renouer avec le foot. Ce tournoi consiste, comme une Coupe du monde de foot, en une phase de groupes - dont les résultats compteront d'ailleurs pour le championnat - suivie de matches à élimination directe. Un vainqueur sera couronné le 12 août. Les 24 équipes participantes sont placées dans la "bulle" de Disney World à Orlando (Floride), comme les joueurs de NBA, qui y finiront la saison de basket dès le 30 juillet, et ceux de NHL, qui espèrent en faire de même cet été a priori à Toronto ou Edmonton au Canada. (Belga)