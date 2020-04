Les gouvernements américain et mexicain se sont mis d'accord pour prolonger de 30 jours l'interdiction des voyages "non essentiels" par voie terrestre entre leurs deux pays, afin de freiner la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le ministère mexicain des Affaires étrangères.Cette mesure avait été annoncée le 20 mars dernier pour une période initiale de 30 jours, à l'instar d'une décision similaire prise concernant la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. Cette interdiction ne concerne pas le "commerce légal", avait alors précisé Washington. "Les restrictions vont continuer selon les mêmes termes que ceux appliqués depuis le 21 mars", a précisé le ministère mexicain sur Twitter. Le Mexique a enregistré jusqu'ici 8.261 cas confirmés de contamination dont 686 mortels, alors que les Etats-Unis sont un des pays les plus touchés par la pandémie avec 759.786 personnes infectées et 40.683 décès. (Belga)