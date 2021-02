Le ministère de la Santé australien cesse toute publicité sur Facebook

Le ministère australien de la Santé a annoncé lundi sa décision de ne plus faire de campagne de promotion sur Facebook, une mesure de rétorsion prise contre le réseau social qui bloque les contenus d'actualité afin de protester contre un projet de loi soutenu par le gouvernement.Ce blocage intervient au moment du lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Australie dans laquelle le gouvernement a investi quelque 16,5 millions d'euros afin de la promouvoir auprès de la population et tenter ainsi de contrer les théories complotistes des anti-vaccins. Le ministre de la Santé Greg Hunt a annoncé dimanche que son ministère continuera à financer cette campagne de publicité mais pas sur Facebook. "Tous nos fonds seront utilisés", a assuré M. Hunt, précisant cependant que son ministère continuera à publier des informations sur ce réseau social mais ne l'utilisera plus pour y faire de la promotion. L'Australie est en conflit avec Facebook au sujet d'une projet de loi qui vise à contraindre les géants de la tech à rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus. Le géant américain s'y oppose fermement et jeudi, en représailles, il a bloqué les contenus d'actualité sur son réseau. (Belga)

