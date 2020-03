Le ministre de la Défense et des Affaires étrangères Philippe Goffin a rencontré mardi les responsables de la composante médicale de la Défense lors d'une visite à l'hôpital militaire Reine Astrid, situé à Neder-Over-Heembeek.Après avoir échangé avec le personnel et pris connaissance des tâches essentielles et des spécialités militaires médicales, le ministre a visité le département de médecine physique et de réadaptation. Le footscan, une plate-forme qui enregistre l'empreinte du pied de manière dynamique et mesure notamment la stabilité, la mobilité et le confort des bottines de l'armée, lui a été présenté. Il s'est ensuite rendu dans les unités d'accueil de blessés en cas d'incident majeur sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale. Une centaine de personnes y avaient entre autres été réceptionnées lors des attentats du 22 mars 2016. Philippe Goffin a également passé en revue le matériel médical adapté aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. "Il s'agissait principalement d'une prise de connaissance mais très instructive. Ce que je constate, c'est que le personnel est motivé, compétent et sérieux, et ce quel que soit le département. C'est rassurant de constater cet engagement", a souligné le ministre à la fin de la visite. M. Goffin a également subi des tests médicaux mardi à l'hôpital militaire en vue de prendre son envol à bord d'un F16 mercredi depuis la base de Florennes. (Belga)