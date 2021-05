Le ministre fédéral des Finances, Vincent van Peteghem (CD&V), et le président d'Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe, ont commandé, samedi, leur première bière à 6% de TVA au café 't Schaap à La Pinte, en Flandre orientale. Ils célèbrent ainsi la réouverture des établissements horeca, tout en soulignant l'importance de la réduction du taux de TVA pour ce secteur, particulièrement affecté par la crise sanitaire.Tout le secteur attendait cette réouverture avec impatience et à en juger par les visages heureux, la population également, s'est réjoui M. De Caluwe. Depuis ce samedi 8 mai, les restaurants et cafés peuvent à nouveau ouvrir et accueillir leurs clients en terrasse de 8h00 à 22h00. Cette réouverture s'accompagne d'une réduction temporaire du taux de TVA sur les aliments et les boissons, y compris les boissons alcoolisées. Une mesure similaire avait été adoptée après le premier confinement, mais le taux de TVA sur les boissons alcoolisées était resté à 21% - alors que c'est sur ce type de consommations que les cafés et les restaurants font le plus de profit. Vincent Van Peteghem est non seulement vice-premier ministre et ministre du gouvernement fédéral, mais également bourgmestre empêché de la commune flamande de La Pinte (petite bière, pinte en français). Il a levé un verre à la santé de M. De Caluwe et ensemble, ils ont fait preuve d'optimisme face à la réouverture de l'horeca en plein air. "Un sondage réalisé auprès de nos membres montre que la quasi-totalité du secteur est satisfaite voire très satisfaite des mesures prises", a indiqué M. De Caluwe. (Belga)