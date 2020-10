Le MR recule à Bruxelles, le PTB 3e parti de Wallonie

le MR tomberait à 14% des intentions de vote contre 17,4% précédemment, si on devait revoter demain, selon le dernier Grand baromètre Le Soir-RTL Info-Ipsos Het Laatste Nieuws. Le parti libéral recule par contre plus légèrement en Wallonie (19,2% d'intentions de vote). En Wallonie, le PS se rapproche des 20% d'intentions de vote et le PTB frôle les 19% d'intentions de vote (18,9%), devenant le 3e parti au sud du pays devant Ecolo.En Wallonie, le PS reste le premier parti avec 21,1% d'intentions de vote, suivi par le MR (19,2%), le PTB (18,9%) et Ecolo (17,8%). Le cdh remonte un peu vers les 9,7% d'intentions de vote. A Bruxelles, Ecolo recueille le meilleur score avec 19,8% d'intentions de vote, devant le PS (19,1%), le MR (14%) et le PTB (12,1%) qui devance DéFI (11,3%). En Flandre, la N-VA regagne des points avec 22,2% d'intentions de vote mais le Vlaams Belang reste de loin le premier parti au nord du pays (27,1%). Ensemble ces deux partis frôlent de quelques points la majorité au nord du pays. On retrouve ensuite le CD&V (10,6%), le sp.a (13,7%) et l'Open Vld (10,9%). En terme de popularité, on retrouve en tête en Wallonie, Sophie Wilmès suivie par Alexander De Croo et Paul Magnette. Même trio de tête à Bruxelles. En Flandre, on trouve Alexander De Croo est tête suivi par Frank Vandenbroucke et Conner Rousseau. Ce sondage a été réalisé du 2 au 8 octobre en ligne auprès de 2.595 personnes représentatives. (Belga)

