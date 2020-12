Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve rouvre ses portes vendredi, a fait savoir l'institution mercredi dans un communiqué. L'exposition temporaire "En Amérique avec Tintin", qui devait s'ouvrir le 31 octobre, sera accessible. Le public pourra y découvrir des planches originales de l'album "Tintin en Amérique" jamais exposées, divers documents, des photos, des vidéos et animations...Comme d'autres institutions culturelles, le musée néo-louvaniste avait fermé ses portes fin octobre en raison de la deuxième vague de coronavirus. Le Comité de concertation a décidé vendredi que les musées pouvaient rouvrir. L'espace consacré au créateur de Tintin adapte toutefois ses horaires. En décembre, il ne sera accessible que le vendredi, samedi et dimanche, sauf les deux dernières semaines, celles des vacances scolaires. Durant cette période, il ne fermera que les lundis et les deux jours fériés (25 décembre et 1er janvier). L'exposition temporaire consacrée à l'Amérique s'inscrit dans le cadre de la sortie d'une version colorisée de "Tintin en Amérique". En 1931 et 1932, les 120 planches en noir et blanc de ce troisième album ont été publiées en feuilleton dans le supplément pour la jeunesse du quotidien belge "Le XXe Siècle" avant d'être éditées en album en 1932 par les "Éditions du Petit Vingtième". L'album a ensuite été remanié en 1942 pour sa mise en couleurs en 1946. C'est donc dans sa version originale qu'il est recolorisé. Les éditions Moulinsart ont déjà fait de même pour les deux premiers albums de l'oeuvre, "Tintin au Pays des Soviets" et "Tintin au Congo". La réouverture des musées est une bonne nouvelle pour les titulaires d'un "PASSmusées". Cet abonnement donnant accès à 185 lieux à volonté pendant un an a été mis en pause le 1er novembre pour prolonger la période de validité et ainsi éviter de pénaliser les détenteurs du sésame pendant la période de confinement. Ils ont désormais la possibilité de le réactiver à leur guise, lors de leur prochaine visite, par exemple au Musée Hergé. Selon une enquête menée par la société museumPASSmusées, sept abonnés sur dix se disaient prêts à reprendre le chemin d'un lieu dès sa réouverture. (Belga)