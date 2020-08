Le Néerlandais Danny Makkelie a été désigné mardi par l'UEFA pour diriger la finale de l'Europa League, vendredi soir à Cologne, entre le FC Séville, le recordman des victoires de l'épreuve, et l'Inter Milan de Romelu Lukaku.Makkelie, 37 ans, est arbitre international depuis 2008. Cette saison, il a sifflé sept matchs de Ligue des Champions et le match retour de huitième de finale de la L'Europa League entre le Bayer Leverkusen et les Rangers. Makkelie dirigera pour la première fois une finale européenne en tant qu'arbitre. En 2018, il était déjà quatrième arbitre lors de la finale entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético. La saison dernière, il a participé comme arbitre vidéo à la finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool. A Cologne, Makkelie sera assisté par ses compatriotes Mario Diks et Hessel Steegstra, le Grec Anastasios Sidiropolous est le quatrième arbitre. Le Néerlandais Jochem Kamphuis est l'arbitre vidéo assisté par son compatriote Kevin Blom et les Polonais Tomasz Sokolnicki et Pawel Gil. Le FC Séville disputera sa sixième finale de la compétition. Le club andalou s'est imposé en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016 et avec ces cinq victoires, il est le détenteur du record. L'Inter a remporté le trophée à trois reprises, la dernière fois en 1998. (Belga)