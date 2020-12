Le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles a à nouveau augmenté de 2,6% en 2020. Il s'agit presque de la même augmentation que l'année précédente, lors de laquelle le nombre d'élèves a augmenté de 2,7%. Au total, 49.048 élèves sont inscrits cette année au sein d'un établissement de l'enseignement néerlandophone de Bruxelles.Le nombre total d'élèves est passé de 47.812 en 2019 à 49.048 en 2020. Cela représente une augmentation de 1.236 élèves, soit une hausse de 2,6%. La plus faible hausse se situe dans l'enseignement maternel, où 227 enfants ont été admis cette année. Les plus fortes hausses sont celles de l'enseignement primaire avec 521 nouveaux élèves et de l'enseignement secondaire avec 504 élèves supplémentaires. Dans l'enseignement spécial, 34 élèves ont rejoint le programme. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une diminution de 50 élèves a été observée, selon les chiffres du cabinet du ministre bruxellois en charge de l'enseignement du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC), Sven Gatz. La VGC continue d'investir afin de compenser la pénurie de places dans les écoles, en particulier dans l'enseignement primaire. En 2020, un total de 61 millions d'euros a été investi dans 22 dossiers, ce qui devrait permettre de créer 1.652 places supplémentaires dans l'enseignement primaire. Pour 2021, on estime déjà que plus de 47 millions d'euros seront investis. (Belga)