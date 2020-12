Le nombre de nouvelles contaminations atteint un niveau record au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a enregistré 41.385 nouveaux cas quotidiens de Covid-19, ont indiqué les autorités sanitaires britanniques lundi. Il s'agit du nombre le plus élevé dans le pays depuis le début de la pandémie, sans compter qu'il devrait l'être encore plus, car l'Irlande du Nord a interrompu la mise à jour des chiffres relatifs au coronavirus durant les vacances de Noël.Au total, plus de 2,3 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 au Royaume-Uni, l'un des pays européens les plus sévèrement touchés par le coronavirus. Des mesures de confinement sont actuellement en vigueur dans une grande partie du pays. (Belga)

