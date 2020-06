Le non-marchand se mobilise ce jeudi pour une revalorisation du secteur

Le syndicat CNE mènera une série d'actions en Belgique ce jeudi afin de réclamer une revalorisation de l'ensemble du secteur non-marchand. Les travailleurs réclament une hausse des salaires, l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation de l'offre de qualité à la population.Plusieurs "actions de visibilité" auront lieu jeudi dans différentes associations, institutions ou entreprises du pays. Une cérémonie sera notamment organisée à midi à la place des Congrès à Bruxelles pour rendre hommage aux "travailleurs inconnus". Un rassemblement est également prévu à Charleroi au rond-point du Marsupilami à 13h00. Les travailleurs souhaitent rappeler leur rôle essentiel lors de la crise sanitaire. "Au-delà des professions de santé, c'est l'ensemble des métiers du non-marchand (aide aux personnes, enfance, aide sociale, insertion, socio-culturel...) qui a montré son caractère indispensable dans la gestion de la crise et de la sortie de crise", souligne la CNE. "Tant l'opinion publique que les partis politiques ont fait valoir qu'une reconnaissance et une revalorisation des professionnels du secteur non-marchand devaient succéder légitimement aux applaudissements." Un préavis déposé le 4 juin dernier couvre les actions et les éventuelles grèves qui appuieront ces revendications. Il concerne toutes les commissions paritaires du secteur non-marchand. D'autres journées d'actions seront organisées les prochaines semaines. (Belga)

