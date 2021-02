Le SPF Intérieur a temporairement activé le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes en raison d'un risque d'inondation avec la fonte de la neige ou de la glace attendue dans plusieurs provinces ces prochains jours, indique-t-il samedi.Le numéro 1722 vise à décharger les centrales d'urgence 112 afin de ne pas faire attendre les personnes dont la vie serait en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence. Les personnes qui ont besoin de l'aide des pompiers, quand aucune vie n'est potentiellement en danger, doivent utiliser le formulaire électronique de leur service d'incendie (s'il en possède un) ou appeler le 1722. Le formulaire électronique permet d'éviter de rester longtemps en ligne avant d'être en communication avec un opérateur. Les demandes effectuées au moyen du formulaire sont traitées par les pompiers de la même manière qu'un appel au 1722 et ne garantissent donc pas une aide plus rapide. La liste des guichets électroniques mis en place par les zones de secours se trouve sur le site www.112.be, sous la rubrique "Pas urgent?". (Belga)