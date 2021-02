Le pape François a approuvé le budget prévisionnel 2021 pour la soixantaine de services de la Curie romaine (gouvernement), qui table sur un déficit net de 49,7 millions d'euros pour une année "lourdement impactée" par la pandémie.L'annonce d'un budget prévisionnel faite vendredi par la Secrétairerie pour l'Economie dans un communiqué est une première, marquant une transparence accrue des finances du Vatican. Le Saint-Siège mise sur 260 millions d'euros de recettes et 310 millions de dépenses en 2021. A titre de comparaison, ces chiffres étaient respectivement de 307 millions d'euros et 318 millions d'euros dans les comptes 2019, dévoilés seulement à l'automne dernier. Auparavant, le Vatican avait publié des comptes pour l'année 2015. Pour la toute première fois, le budget 2021 de la Curie romaine comprendra le "Denier de Saint-Pierre", une collecte mondiale annuelle de dons faits au pape par des fidèles, ainsi que tous les dons alloués à des finalités spécifiques. L'objectif est "d'apporter plus de visibilité et de transparence aux transactions financières du Saint-Siège, comme réclamé de manière répétée par le pape", précise le communiqué. Sans l'intégration nouvelle du Denier de Saint-Pierre et des dons dédiés, le déficit atteindrait 80 millions d'euros en 2021, précise le "ministère" de l'Economie dans son communiqué. Selon un haut responsable de l'Eglise qui a pu consulter les comptes 2020 et les commenter en exclusivité mercredi à l'AFP, le trou en 2020 sera "de l'ordre de 90 millions d'euros". En 2020, le Saint-Siège a dû puiser dans ses réserves financières, suffisamment bien garnies pour lui permettre si besoin de tenir "quelques années" face à la crise économique liée au Covid-19, compensant un recul de l'ordre de "20 à 25%" de ses revenus, selon la source vaticane. Le Denier de Saint-Pierre devrait accuser une baisse d'environ 25% en 2020 (53 millions d'euros avaient été collectés en 2019), tandis que les lucratifs Musées du Vatican (7 millions de touristes en 2019) ont perdu 85% de leurs recettes l'an dernier avec un manque à gagner "de l'ordre de cent millions d'euros", selon les informations recueillies par l'AFP. Sans surprise, le Gouvernorat de l'Etat de la Cité du Vatican, qui gère les musées, a divisé par deux les 30 millions d'euros qu'il reverse généralement à la Curie pour son fonctionnement. Car le budget de la Curie Romaine est séparé de celui d'autres services du Vatican, comme le Gouvernorat, la Banque du Vatican, un fonds de pension et des fondations. (Belga)