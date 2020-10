Dans un documentaire projeté en avant-première mercredi au Festival international du film de Rome, le pape François confie soutenir le mariage civil homosexuel, rapporte l'agence de presse américaine Associated Press (AP). C'est la première fois qu'un souverain pontife se déclare en accord avec les unions civiles entre personne d'un même sexe."Les personnes homosexuelles ont le droit de vivre en famille. Ce sont des enfants de Dieu", déclare François dans une interview accordée au réalisateur Evgeny Afineevsky dans le cadre de son long-métrage "Francesco". "Ce qu'il nous faut, c'est une loi sur l'union civile afin que (ces couples) soient légalement protégés." Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, François a soutenu l'union civile pour les couples homosexuels comme alternative au mariage religieux entre personnes du même sexe. Cependant, devenu pape, l'Argentin ne s'était encore jamais prononcé publiquement en faveur des unions civiles. Le documentaire d'Evgeny Afineevsky suit également le Chilien Juan Carlos Cruz, victime d'abus sexuels au sein de l'église. Le pape s'était d'abord déclaré persuadé de l'innocence du clergé dans cette affaire avant de reconnaître avoir commis "une grave erreur" d'appréciation. Juan Carlos Cruz, lui-même homosexuel, raconte sa propre histoire tout au long du film, tout en décrivant l'évolution du pape François, qu'il a rencontré pour la première fois en mai 2018, sur la compréhension des abus sexuels et les étapes de la réflexion du souverain sur l'homosexualité. Le film aborde également d'autres sujets de société qui interpellent particulièrement le pape, comme l'environnement, la pauvreté, la migration, les inégalités raciales et de revenus ainsi que les discriminations. (Belga)