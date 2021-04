Encore la folie au Parc : Le Paris Saint-Germain a décroché in extremis une précieuse victoire contre Saint-Étienne (3-2), avec les cinq buts inscrits dans le dernier quart d'heure, pour revenir à une longueur de Lille, dimanche pour la 33e journée de Ligue 1.Le PSG a par deux fois cru perdre à nouveau des points chez lui avant le but libérateur de Mauro Icardi (90+4), enfin de retour de blessure. Auparavant, les Verts avaient ouvert le score par Denis Bouanga (78) puis égalisé à 2-2 par Romain Hamouma (90+1), répondant au doublé de Kylian Mbappé (79, 87 s.p.). A l'arraché, le PSG a enfin, cette fois, saisi l'occasion de se rapprocher de Lille, leader de Ligue 1 accroché samedi par Montpellier (1-1). Cette victoire vient après une série de quatre défaites consécutives à domicile, même si la dernière, contre le Bayern Munich (1-0), n'a pas été trop dommageable, puisqu'elle valait un ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions (3-2 à l'aller). Avant ce final dingue, le match s'est longtemps joué sur une trop basse intensité, surtout en comparaison de la folle partie de mercredi contre le Bayern. Les absences se sont fait sentir, notamment celles de Neymar, suspendu, arrivé en tribunes dans un grand manteau blanc, et d'Angel Di Maria, qui a commencé sur le banc après avoir beaucoup couru mercredi. (Belga)