Le parlement Benelux a envoyé lundi un courrier aux Premiers ministres de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, ainsi qu'aux ministres-présidents des entités fédérées belges, pour leur réclamer une perspective de réouverture des frontières entre les trois pays.Ils proposent notamment de s'inspirer d'autres structures de coopération régionale, comme celle des États baltes, où les trois gouvernements ont jugé que le taux de contamination avait suffisamment baissé pour rétablir la libre circulation et supprimer la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les citoyens de leurs pays. Le parlement Benelux dit avoir été saisi au cours des dernières semaines de nombreuses plaintes d'habitants des régions frontalières confrontés à de nombreux problèmes pratiques, en tant que travailleurs frontaliers mais aussi au niveau de leurs contacts sociaux (visite à la famille, pratique d'un sport, possession d'une seconde résidence, etc.) "Jamais encore, ils n'avaient pris à ce point conscience de l'existence des frontières", souligne l'assemblée. (Belga)