Toutes les activités non strictement législatives programmées ces trois prochaines semaines dans tous les bâtiments du Parlement européen sont annulées par mesure de précaution contre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le président de l'assemblée, David Sassoli.La session plénière qui débute lundi prochain à Strasbourg est donc maintenue, a-t-il confirmé. Les activités annulées sont les visites, les événements organisés par les groupes politiques ou les parlementaires, les séminaires avec participants extérieures, les événements culturels, les auditions en commission ou encore les missions d'observation électorale, etc. "Le Parlement européen a certaines spécificités par rapport aux autres institutions de l'UE, comme celle d'accueillir dans ses murs quelque 700.000 visiteurs par an", a exposé M. Sassoli. Le Parlement avait déjà pris ces derniers jours plusieurs mesures préventives, comme de prescrire aux membres de son personnel qui vivent ou sont passés ces derniers temps dans des zones à risque de travailler chez eux. (Belga)