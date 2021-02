Le parti d'opposition de gauche en tête au Kosovo

Le parti d'opposition de gauche d'Albin Kurti était largement en tête dimanche des élections législatives au Kosovo, selon plusieurs sondages réalisés à la sortie des urnes. Il pourrait avoir remporté plus de 50% des suffrages.Le mouvement Vetevendosje aurait remporté entre 41 et 53% des voix, tandis que le PDK établi par d'anciens commandants rebelles ainsi que la LDK de centre-droit auraient recueilli entre 15 et 20% des suffrages, selon les sondages publiés par quatre chaînes de télévision. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.