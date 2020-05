Javier Tebas, le président de LaLiga, la ligue espagnole de football professionnel, s'est voulu rassurant après les craintes formulées par certains joueurs quant à un retour à l'entraînement dans le contexte de la pandémie de Covid-19 que connaît l'Espagne. "Il y a plus de risques à aller à la pharmacie qu'à l'entraînement", a déclaré Javier Tebas dans les médias espagnols mercredi.Il entendait répondre à une déclaration des joueurs et du staff d'entraîneurs du club d'Eibar parue mardi. Tebas a dit qu'il comprenait leur inquiétude mais a ajouté que "nous prenons de nombreuses précautions pour un retour sûr et contrôlé". LaLiga a mis en place un programme en quatre phases : tests de dépistage, entraînement en solitaire, entraînement en petits groupes et entraînement de l'ensemble de l'équipe. Dans le but de rendre les environnements d'entraînement aussi sûrs pour les joueurs qu'il est possible, LaLiga a envoyé un protocole médical de 24 pages. Il présente les meilleures pratiques à suivre par les clubs et les informe de leurs obligations de tester les joueurs à trois reprises avant la reprise de la saison. L'objectif est de reprendre la saison à partir du 13 juin. Les joueurs et le staff du club basque d'Eibar avaient notamment publié mardi dans un communiqué : "nous avons peur de démarrer une activité dans laquelle nous ne pourrons pas respecter la première recommandation de tous les experts, la distanciation sociale. Nous craignons qu'en faisant ce que nous aimons le plus, nous puissions attraper le virus, infecter nos familles et nos amis et même contribuer à une nouvelle épidémie, avec les terribles conséquences que cela entraînerait pour l'ensemble de la population." Mardi, le Real Madrid a commencé à procéder à ses tests. Les joueurs du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid devraient entamer ce processus mercredi. (Belga)