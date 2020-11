Le personnel de la chaîne Télé MB en grève vendredi

En désaccord avec la direction générale de la chaîne, le personnel de Télé Mons-Borinage a décidé d'observer un arrêt de travail de 24 heures le 13 novembre. Un préavis de grève était venu à échéance le lundi 9 novembre dernier.Le torchon brûle chez Télé MB et la rupture entre les travailleurs et le directeur général est, selon le Setca, totale. Le syndicat avait déposé un préavis de grève le 27 octobre "afin de dénoncer les décisions et les actes que le directeur général a pu poser depuis son arrivée, tant sur le plan relationnel que sur le plan organisationnel". Le Setca indique vendredi dans un communiqué que les décisions de la direction avaient "détérioré complètement le climat social, mais également la qualité de la programmation à l'antenne". Dans son communiqué, le Setca souligne que "les travailleurs ont dû déplorer qu'un conseil d'administration extraordinaire était convoqué ce vendredi matin non pas pour recevoir et entendre les représentants syndicaux mais pour entendre un consultant". Dans un contexte aussi tendu, "n'aurait-il pas été plus judicieux de donner priorité aux représentants des travailleurs?", s'interroge le syndicat. Le président de la chaîne a proposé une rencontre avec les représentants des travailleurs lors d'un prochain Conseil d'administration fixé au 20 novembre 2020. (Belga)

