Le prix du WTI américain s'est envolé jeudi de plus de 16% sur les marchés asiatiques, au lendemain de statistiques montrant une augmentation des stocks américains moins inquiétante que prévue et grâce à des signes d'une baisse de production bienvenue.Le "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, a grimpé de 16,4% pour atteindre 17,53 dollars, soit une augmentation après avoir bondi, mercredi, de plus d'un quart. (Belga)