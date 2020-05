Le plan de restructuration du site d'informations Apache a été approuvé à une large majorité, samedi, au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Ce plan prévoit notamment une extension en termes de contenu et le lancement d'un nouveau site web, a indiqué son rédacteur en chef, Karl van den Broeck.Fin mars, Apache avait annoncé devoir prendre des mesures pour assurer sa survie financière, malgré une hausse de 15% de son chiffre d'affaires, à 300.000 euros. Apache ne fonctionne que grâce aux abonnements, sans aucun subside structurel. Samedi, une large majorité de coopérants s'est rangée derrière le plan de relance, passant avant tout par une réduction des coûts. Trois collaborations, touchant deux journalistes et un autre collaborateur, ont ainsi été arrêtées. Parallèlement, le contenu sera élargi, un nouveau site web sera lancé et un plan marketing sera élaboré afin d'attirer de nouveaux abonnés. Début 2020, le site d'infos avait dépassé la barre des 4.000 abonnés payants. Il en compte aujourd'hui plus de 4.600, selon son rédacteur en chef. (Belga)