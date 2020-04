David Goffin connaît les quinze autres joueurs de tennis qui participeront au tournoi virtuel de Madrid. Les organisateurs ont annoncé jeudi le nom des deux derniers joueurs et des deux dernières joueuses. Chaque joueur/joueuse disputera depuis son domicile l'épreuve jouée du 27 au 30 avril sur le jeu vidéo Playstation 4.Les seize joueurs qui ont accepté de jouer sont : Rafaël Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Gaël Monfils, David Goffin, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer, Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas et Denis Shapovalov. L'épreuve féminine opposera Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Bianca Andreescu Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard, Sorana Cirstea, Dona Vekic et Caroline Wozniacki. Le tirage au sort sera effectué vendredi à 16h00. Le tennis réel est suspendu au moins jusqu'au 13 juillet en raison la pandémie de coronavirus. Parmi les épreuves qui ne se joueront pas figure le Masters ATP 1000 de Madrid qui devait se jouer du 3 au 10 mai. L'édition virtuelle a pour but d'aider à collecter des fonds en faveur des joueurs les plus touchés par le manque de revenus consécutif à l'arrêt des compétitions. La compétition tant masculine que féminine est dotée de 150.000 euros. Les vainqueurs peuvent décider du montant qu'ils souhaitent donner aux joueurs en difficulté. Un autre don de 50.000 euros est prévu pour réduire l'impact social de la pandémie. . (Belga)